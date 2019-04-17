«Предвыборная речь, а не отчёт председателя» — о докладе Медведева

Йошкар-Ола, , 22:14 — REGNUM Доклад премьер-министра РФ больше напоминал предвыборную речь, а не отчёт. Об этом заявил ИА REGNUM депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ), комментируя выступление Дмитрия Медведева перед парламентом.

«Выступление председателя правительства оставило двоякое впечатление. С одной стороны, в конце прозвучали оптимистичные цифры по росту производства и экспорта. С другой стороны — основная часть доклада касалась не итогов работы правительства за прошлый год, а задач на будущее. Это больше напоминало предвыборную речь, а не отчёт председателя правительства», — отметил депутат.

«Было сказано, что такой масштабной помощи многодетным семьям, как сейчас, в России никогда не было. Но своё выступление Медведев начал со статистики по бедности. По его данным, в нищете живут 19 миллионов россиян. При этом не было сказано, что за рассчитанной по методике Росстата чертой бедности в основном находятся семьи с детьми. По оценкам Минтруда, их доля составляет 70 процентов от общего числа малоимущих россиян. Кроме того, большинство многодетных семей балансирует около этой черты. В итоге 22 процента российских детей живут в бедности. Это ужасные цифры. Боюсь, ни льготная ипотека, ни одноразовые выплаты в виде материнского капитала эту проблему решить не смогут. Необходимо дать людям работу.

Ещё в 2012 году президент Путин поставил задачу создать к 2020 году 25 миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест. Как правительство выполняет это поручение президента? Ответа на этот вопрос в отчете не прозвучало. На мой взгляд, одноразовые меры не могут исправить ситуацию. Правительство должно отчитываться об исполнении предыдущих задач, прежде чем ставить новые».