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США ввели новые санкции против Кубы

Политика

Одновременно Вашингтон ужесточил санкционные ограничения в отношении Центробанка Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 17 апреля 2019, 21:43 — REGNUM  Правительство США инициирует новые санкции против Кубы, включающие введение запрета на поездки своих граждан на кубинскую территорию, сообщает 17 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Кроме того, вводятся санкции против пяти юридических лиц, имеющих отношение к кубинской армии и разведслужбам.

Отдельных санкций удостоена кубинская авиакомпания Aerogaviota Airline.

Напомним, Вашингтон обвиняет Кубу в поддержке законного правительства Венесуэлы, попытку свержения которого США поддерживают без какого-либо прикрытия.

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