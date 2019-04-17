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США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Политика

Вашингтон лишит венесуэльский регулятор доступа к долларам, заявил Джон Болтон

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 17 апреля 2019, 21:33 — REGNUM  Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы. Об этом 17 апреля сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передаёт Fox News.

«Я рад объявить о санкциях в отношении Центрального банка Венесуэлы. Они призваны ограничить транзакции между этим банком и Соединёнными Штатами, а также запретить ему доступ к долларам», — сказал Болтон.

Напомним, что это уже второе расширение санкций США против Венесуэлы за неделю. 12 апреля в чёрный список Вашингтона были включены четыре судоходные компании из Либерии и Италии, а также девять связанных с ними нефтяных танкеров.

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Санкции США против Венесуэлы
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