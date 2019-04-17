Среда, 17 Апреля 2019 года
22:47:45 МСК

Саудовская Аравия примет следующий саммит G20

Политика

Мероприятие пройдёт в ноябре 2020 года в Эр-Рияде

Саудовская Аравия примет следующий саммит G20
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Эр-Рияд, 17 апреля 2019, 21:29 — REGNUM  15-й саммит лидеров стран G20 пройдёт в 2020 году в Саудовской Аравии. Об этом 17 апреля сообщает Saudi Press Agency.

Как уточняется, мероприятие будет проходить в столице страны Эр-Рияде. Предварительными датами саммита названы 21 и 22 ноября.

В сообщении агентства отмечается, что Саудовская Аравия сохраняет полную приверженность целям G20 и выступает за «стабильность и процветание международной экономической системы».

Напомним, предыдущий саммит G20 прошёл в декабре 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе. В текущем году саммит планируется провести в июне в японском городе Осака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международная торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить