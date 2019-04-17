В Израиле сообщили о комплексе «Искандер» на российской базе Хмеймим

Иерусалим, , 21:24 — REGNUM В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим замечен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», сообщает 17 апреля израильская компания ImageSat Intl. (ISI), регулярно публикующая спутниковые снимки.

На снимках, датированных 17 апреля, специалисты ISI разглядели пусковую установку и две транспортно-заряжающие машины ракетного комплекса «Искандер-М».

В своём сообщении компания ISI утверждает, что на снимки попал момент установки ракет.

Напомним, в декабре 2017 года российское военное ведомство официально сообщило о применении в Сирии ракетных комплексов «Искандер-М» для уничтожения особо важных объектов незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью уничтожать различные цели на дальности не менее 500 км, используя для этого как баллистические, так и крылатые ракеты.

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