ВЦИОМ выяснил, как в регионах готовы голосовать на губернаторских выборах

Москва, , 21:00 — REGNUM На предстоящих 8 сентября выборах глав регионов наибольшей поддержкой избирателей может заручиться врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, а меньше всего голосов в процентном соотношении рискует получить врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. Таковы результаты исследования, которое провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Материалы исследования были опубликованы 17 апреля на сайте ВЦИОМ. В них приведены данные по десяти регионам России. Опросы были проведены в период с 17 февраля по 14 апреля. В каждом из десяти регионов опросили по 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Опросы проводились как по телефону, так и по местам жительства респондентов.

По итогам опросов выяснилось, что если бы выборы прошли уже сейчас, то Александр Осипов получил бы поддержку 75% опрошенных. При этом его электоральный потенциал оценили в 84%, 64% полагают, что Осипов сможет добиться в регионе изменений к лучшему.

На втором месте оказался врио главы Башкирии Радий Хабиров. За него готовы отдать свои голоса 63% опрошенных жителей республики, а 61% респондентов считают, что он сможет добиться изменений к лучшему. Электоральный потенциал Хабирова оценён в 79%.

На третьем месте — врио главы Калмыкии Бату Хасиков — 61% поддержки на выборах и 70% опрошенных положительно отозвались о его работе. Электоральный потенциал Хасикова избиратели оценили в 85%.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис получил поддержку 60% респондентов. Его электоральный потенциал составляет 76%, а у 55% участников опроса деятельность Чибиса вызвала положительные впечатления.

Временные руководители Астраханской и Челябинской областей Сергей Морозов и Алексей Текслер получили по 53% поддержки респондентов. При этом электоральный потенциал Морозова оценён в 77%, а Текслера в 75%.

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер получил поддержку 47% опрошенных жителей региона. Его электоральный потенциал — 71%, а 39% респондентов уже положительно отзываются о его работе. А губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже сейчас может получить поддержку 46% опрошенных, при этом 48% вверят, что он может добиться для региона положительных изменений. Его электоральный потенциал оценён в 65%.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова готовы поддержать 43% респондентов. При этом его электоральный потенциал составляет 70%, а 55% опрошенных верят: он сможет добиться перемен к лучшему. А Олегу Хорохордину свои голоса готовы отдать 42% опрошенных, но его электоральный потенциал составляет 67%.

Напомним, губернаторские выборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Отметим, в исследовании ВЦИОМ представлены не все главы регионов, которым осенью 2019 года предстоят выборы. Так, здесь отсутствуют врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, врио губернатора Курской области Роман Старовойт, а также губернаторы Волгоградской и Вологодской областей Андрей Бочаров и Олег Кувшинников.