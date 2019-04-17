Чебоксары, , 20:34 — REGNUM

Доклад премьер-министра Дмитрия Медведева был «содержательный, обстоятельный», при этом изменился подход к формату отчёта: председатель правительства «включался в обсуждение», инициировал дискуссии и давал поручения. Это говорит о том, «поменялась позиция, прежде всего, первого лица государства», который поставил задачу вывести страну в пятёрку ведущих экономик мира. А в закрытом режиме этой задачи не достигнуть. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы, лидер чувашского отделения «Справедливой России» Олег Николаев.

Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что годовой доклад был «содержательный, обстоятельный, можно даже сказать, что всеобъемлющий». При этом изменился формат обсуждения: он стал «достаточно открытым, содержательным и конструктивным».

"Отвечая на вопросы, председатель правительства порой переводил их в формат дискуссии, и находили какое-то решение, либо сразу давалось поручение. На мой взгляд, подобный интерактивный формат обсуждения деятельности правительства был достаточно эффективным. Кроме того, в этот раз звучало достаточно много критических замечаний от всех фракций, и было приятно, что Дмитрий Анатольевич не открещивался, а взаимодействовал, включался в обсуждение, чтобы эти проблемы превращались в конкретные решения», — сказал Олег Николаев.

По его мнению, подход изменился, так как «поменялась позиция, прежде всего, первого лица государства»:

"Президент уже не первый год ставит одни и те же задачи — в первую очередь это борьба с бедностью, улучшение качества жизни населения, увеличение продолжительности жизни, повышение производительности труда. В комплексе это должно привести к тому, что мы войдём в пятёрку экономик мира, и это как ключевая задача. Эти задачи можно решить только в открытом режиме, не закрываясь от всего и всех. Ситуация вынуждает быть открытым. Другое дело, что за этой открытостью должна последовать более системная работа по формированию самих решений, их комплексности и самое главное — согласованности. Чтобы они друг другу не мешали, как сороконожка».

В продолжение темы парламентарий пояснил, что осталось много вопросов по поводу «качества национальных проектов с точки зрения их содержания, оценки эффективности и достижимости поставленных целей».

"И самое главное, наверное, антагонистичность одних решений другим. К примеру, мы боремся с бедностью. Но, с другой стороны, ставим задачу повышения производительности труда, автоматизации производства и цифровизации экономики, что приведёт к высвобождению большого количества людей. Действующая система переквалификации отстаёт от требований времени, и нет готовых, чётких решений, как решить эту проблему. По крайней мере, от председателя правительства решения мы не услышали. Поэтому в ближайшей перспективе мы не сможем нивелировать этот негативный эффект — наоборот, число бедных, скорее всего, будет расти. В этом случае придётся, видимо, резко усиливать социальную направленность государства с точки зрения поддержки», — полагает Олег Николаев.

Он также критично высказался относительно потребительской корзины и прожиточного минимума, которые не соответствуют реалиям и «никак не позволят победить бедность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчётом о деятельности российского правительства в 2018 году.