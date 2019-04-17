Ташкент, , 20:30 — REGNUM

Делегация Франции во главе с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батистом Лемуаном обсудила в Ташкенте вопросы двусторонних связей, сообщает МИД Узбекистана.

Жан-Батист Лемуан также является сопредседателем узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В ходе встречи в МИД обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию 8−9 октября 2018 года, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.

«Особо отмечалось наличие значительного потенциала для расширения многопланового сотрудничества. Франция является крупным торгово-экономическим партнёром Узбекистана в Европе. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 19,1%. Активизировалось взаимодействие в культурно-гуманитарной, туристической, образовательной и других областях», говорится в сообщении.

Также сообщается, что 16 апреля этого года в Самарканде открыто Почетное консульство Франции.

По данным МИД Узбекистана, по итогам 2017 года объем двустороннего товарооборота составил 251,6 миллиона долларов.