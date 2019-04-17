Президент Южной Кореи посетит 18–21 апреля Узбекистан

Ташкент, , 20:28 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан 18−21 апреля в рамках своего турне по центральноазиатским государствам, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

«Во время встречи на высшем уровне президенты Узбекистана и Южной Кореи обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», сказал собеседник агентства.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в рамках визита в Узбекистан 18 апреля Мун Чжэ Ин посетит филиал университета Инха (Южная Корея) в Ташкенте, однако студентам запретили посещать занятия в этот день.

Южная Корея является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнёров Узбекистана.

По данным МИД, объем взаимной торговли в 2017 году составил 1,3601 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 119,8 миллиона долларов, импорт — 1 240,3 миллиардов долларов.

Данные за 2018 год на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана отсутствуют.