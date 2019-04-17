Среда, 17 Апреля 2019 года
21:12:32 МСК

Президент Южной Кореи посетит 18–21 апреля Узбекистан

Политика

Мун Чжэ Ин посетит филиал университета Инха в Ташкенте

Президент Южной Кореи посетит 18–21 апреля Узбекистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мун Чжэ Ин

Ташкент, 17 апреля 2019, 20:28 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан 18−21 апреля в рамках своего турне по центральноазиатским государствам, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

«Во время встречи на высшем уровне президенты Узбекистана и Южной Кореи обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», сказал собеседник агентства.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в рамках визита в Узбекистан 18 апреля Мун Чжэ Ин посетит филиал университета Инха (Южная Корея) в Ташкенте, однако студентам запретили посещать занятия в этот день.

Южная Корея является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнёров Узбекистана.

По данным МИД, объем взаимной торговли в 2017 году составил 1,3601 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 119,8 миллиона долларов, импорт — 1 240,3 миллиардов долларов.

Данные за 2018 год на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана отсутствуют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить