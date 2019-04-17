Путин: Военная база России в Таджикистане обеспечивает мир в регионе

Москва, , 20:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важную роль российской 201-й военной базы в Таджикистане в деле обеспечения безопасности в Туркестане. Об этом президент России заявил сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер рассказал, что в ходе визита президента Таджикистана в Москву сторонам удалось обсудить проблемы безопасности в Туркестане на фоне возможных вызовов с территории Афганистана.

Путин и Рахмон достигли договорённости углублять взаимодействие в оборонном и военно-техническом секторах, а также вопросах антитеррористического и антинаркотического контроля.