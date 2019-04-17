«Уйдут с радостью»: состав Воронежской облдумы обновится на 50%

Воронеж, , 19:59 — REGNUM Состав Воронежской областной думы в 2020 году обновится фактически на 50%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказал на встрече с журналистами 17 апреля губернатор Александр Гусев.

«Тема обновления депутатского корпуса не мною поднята, она давно назрела. Есть депутаты, которым уже неинтересно стало работать в думе, они сами мучаются, и эти люди уйдут с большой радостью», — отметил губернатор.

Александр Гусев не назвал фамилии депутатов, для которых нынешний срок с большой вероятностью станет последним в облдуме, но отметил, что депутатский корпус обновится на 50%. В числе тех, кто покинет облдуму, — «уставшие» депутаты, депутаты старше 70 лет. Еще одним фактором, который повлияет на обновление депутатского корпуса, станет внутрипартийная рокировка. Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе его мнение совпадает с мнением спикера облдумы, секретарем реготделения «Единой России» Владимира Нетёсова.

Что касается собственного участия в кампаниях по выборам депутатов областной думы, которые запланированы на 2020 год, то, по словам Гусева, он участвовать намерен, но в какой роли — будет ясно к весне будущего года.

Отметим, что в состав Воронежской облдумы шестого созыва входит 56 депутатов. 51 из них входит во фракцию «Единой России», трое — в КПРФ, по одному — во фракции ЛДПР и «Справедливой России».