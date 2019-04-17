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На границе Крыма с Украиной задержан член организации «Хизб ут-Тахрир»*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Симферополь, 17 апреля 2019, 19:57 — REGNUM  В Крыму на российско-украинской границе задержан мужчина, подозреваемый в причастности к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 апреля пресс-служба крымского управления ФСБ России.

Житель села Каменка Симферопольского района был задержан при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск».

В его отношении заведено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Пресс-служба уточняет, что сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия и рассматривается вопрос о мере пресечения.

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