Замглавы МИД России встретился с главой переходного военного совета Судана

Хартум, , 19:44 — REGNUM Замминистра иностранных дел России, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл в Хартуме переговоры с новым руководством Судана.

«Встреча прошла хорошо, беседа была позитивной. Переговоры прошли с новым руководством Судана — с председателем и заместителем председателя переходного военного совета», — приводит его слова РИА Новости.

Богданов отметил, что в ходе беседы был отмечен настрой на «дальнейшее продолжение традиционно дружеских отношений, продолжение сотрудничества и поддержание политического диалога».

Как подчеркнул замглавы МИД, Россию и Судан объединяет «долгая история отношений», и в Москве надеются «не растерять накопленный багаж». «Мы будем помогать суданскому народу преодолевать возникшие трудности», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM , накануне в МИД России сообщили, что Москва признаёт новые власти Судана и готовы к продолжению контактов с руководством страны после отстранения президента Омара аль-Башира.

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