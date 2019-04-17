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Гойко Митич приехал в Донецк. Видео

Политика

Самый знаменитый «индеец» Советского Союза посетил спорткомплекс в столице ДНР

Донецк, 17 апреля 2019, 19:33 — REGNUM  В Донецк приехал югославский киноактёр Гойко Митич, сообщает 17 апреля военный корреспондент Александр Сладков в своём Телеграмм-канале.

«Вот он, Гойко Митич! Только что приехал в спорткомплекс «Спартак». Жилистый, подтянутый, спортивный!!! 79 лет!» — написал Сладков.

«Не то что опасающиеся Крыма и Донбасса некоторые российские актеры!!!» — добавил российский военный репортёр.

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Война в Донбассе
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