Отношение к русским в Казахстане

Михаил Баровский, , 19:32 — REGNUM

Смена президента Казахстана подняла вопрос о судьбе русского населения в республике. Многие опасались, что с уходом Нурсултана Назарбаева с поста президента республики, русское население начнёт испытывать давление и притеснения на межнациональной почве.

Как же дела обстоят на самом деле?

После распада СССР в Россию начали переезжать русские из среднеазиатских республик. Но, благодаря тому, что Казахстан в тот период возглавлял Нурсултан Назарбаев, который со всей ответственностью подошел к формированию новых экономических связей с соседней Россией и постарался сберечь культурное наследие всех наций великой страны, потока гастарбайтеров из Казахстана в Россию не наблюдалось, ни тогда, ни сейчас. Уровень жизни в Казахстане всегда примерно соответствовал уровню жизни в России.

Несмотря на то, что в Республике Казахстан, в отличие от некоторых других бывших советских республик, в ходу на всех уровнях, и казахский, и русский языки, а высказывания, разжигающие межнациональную рознь, преследуются по закону, определённый процент выезжающих русских, всё же наблюдается. Сейчас число мигрантов насчитывает порядка 35 тысяч человек в год, что не превышает 1% от общего числа русского населения республики. Можно сказать, что эта цифра не превышает статистической погрешности. Так почему миф о массовой миграции является таким живучим?

К сожалению, этот миф является следствием недоработки государственных средств массовой информации в обеих странах. В России думают, что миграция происходит из-за притеснения русских, казахстанцы обвиняют Россию в имперских амбициях. А в действительности никакой государственной политики на «выдавливание» русских из страны Казахстан не ведет. Более того, разжигание межнациональной розни является уголовно наказуемым преступлением в стране. Есть судебная практика по привлечению к ответственности по этой статье. Другие азиатские республики не могут похвастаться подобной политикой и ситуация в них намного жестче. Возможно, это и стало причиной возникновения страхов за будущее свое и своих детей у русского населения Казахстана.

Как бы ни были элиты Казахстана ориентированы на Россию, казахский язык является языком титульной нации страны и его необходимо знать всем.

Касым-Жомарт Токаев, окончивший МГИМО, сам владеет пятью языками, среди которых казахский, русский, китайский, французский. Набор языков весьма символичен, он как нельзя лучше отражает роль и место Казахстана в современном мире. Республика старается сохранить баланс между великими державами с востока и запада, не отдавая предпочтения ни одной из сторон, несмотря на всю ориентированность на Россию.

В поддержку русского населения Казахстана, новый президент предложил ввести обязательное изучение в школах русского и казахского языка с первого класса, а английского с пятого.

В международной политике необходима более плотная консолидация позиций Казахстана и России, пора отказаться от синдрома старшего брата, ни раз подводившего российских политиков. Да и культурной сфере инициатива сотрудничества чаще исходит от восточного соседа, чем от Москвы.

Новый президент является последовательным приверженцем курса, который заложил первый президент. Шаги, направленные на сближение двух стран, возможно, поспособствуют остановке потока миграции русского населения из республики.