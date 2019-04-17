Тимошенко: Пора остановить «политическую войну» и принять победу Зеленского

Киев, , 19:13 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала граждан прекратить политические распри и принять тот факт, что следующим президентом страны станет актёр и шоумен Владимир Зеленский. Соответствующее видеообращение она разместила 17 апреля на своей странице в Facebook.

«Математика больших чисел говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И надо уже думать, как с этим жить дальше», — сказала Тимошенко.

По её мнению, украинским гражданам пора «вернуться с политической войны» и «остановить этот политический передоз в повседневной жизни». «Именно наше единство, а не выборы президента, — залог того, что в стране всё будет хорошо», — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля. Согласно последним опросам, уровень поддержки Владимира Зеленского почти в три раза превышает показатель действующего президента Петра Порошенко.

Читайте развитие сюжета: В Раде назвали Порошенко «человеком, крушащим всё на своем пути»