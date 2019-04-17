Ашхабад, , 19:11 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, прибывшим в Ашхабад с государственным визитом, пишет «Туркменистан сегодня».

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы региональной и международной политики, а также определили направления дальнейшего взаимодействия Туркмении и Южной Кореи.

Особое внимание главы государств уделили теме торгово-экономического партнерства и согласовали позиции по вопросам расширения взаимной торговли, активизации инвестиционной политики для реализации совместных проектов в сферах энергетики и промышленности, транспорта и коммуникаций.

Как отметил президент Бердымухамедов, Туркмения и Южная Корея располагают современной транспортной инфраструктурой, выгодным географическим положением, что создает условия для выстраивания взаимовыгодных связей в этих сферах.

В этом контексте, по его словам, особый интерес представляет региональная мультимодальная транспортная система по направлениям от Тихого океана до Каспийского и Черного морей, а также от Северной Европы до Персидского залива.

Туркменский лидер предложил корейским партнерам рассмотреть возможность использования портовой инфраструктуры Туркмении и перспективы сотрудничества в области судостроения и поставок корейских автомобилей.

По итогам переговоров Гурбангулы Бердымухамедова с Мун Чжэ Ином представители делегаций двух стран подписали 27 соглашений, меморандумов и иных документов о сотрудничестве между Туркменией и Южной Корей.