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Глава СБУ совершил чудо. На Украине «ожил» погибший от взрыва «агент ФСБ»

Политика

Какой магический обряд использовался при этом, Василий Грицак не сообщил

Глава СБУ совершил чудо. На Украине «ожил» погибший от взрыва «агент ФСБ»
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Киев, 17 апреля 2019, 19:04 — REGNUM  Подорвавшийся и умерший от полученных ран «российский диверсант» выжил и дал показания в суде, заявил 17 апреля на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, «воскресший» «разведчик ФСБ» сообщил, что действовал по указаниям российских спецслужб, ФСБ и ГУ Генштаба ВС России одновременно.

Напомним, 4 апреля в Киеве злоумышленник взорвался при попытке установить самодельную бомбу под автомобиль высокопоставленного украинского военного. Генпрокуратура Украины тогда сообщила, что он скончался от ранений, не приходя в сознание.

Теперь Грицак завляет, что злоумышленник — это гражданин России Алексей Комаричев 1978 года рождения, служивший в полку охраны правительства Москвы и Госнаркоконтроле, уволенный «при компрометирующих обстоятельствах» и завербованный ФСБ.

Напомним, глава СБУ уже совершал акт возвращения погибшего к жизни. Таким счастливчиком был «застреленный» блогер Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину из России.

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