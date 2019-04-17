В Кремле прокомментировали отсутствие Путина в рейтинге журнала Time

Москва, , 18:44 — REGNUM Рейтинг самых влиятельных людей мира формируется де-факто, а не определяется средствами массовой информации. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя отсутствие президента России Владимира Путина в новом рейтинге американского журнала Time.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — сказал пресс-секретарь радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сегодня Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году. В него вошли, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин, а также провозгласивший себя президентом лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Владимир Путин, как и в прошлом году, не вошёл в список. До этого российский лидер фигурировал в рейтинге шесть раз. Также президент России дважды становился «человеком года» по версии американского издания.