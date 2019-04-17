Порошенко рассказал о реформе госзакупок и «Укроборонпрома»

Киев, , 18:39 — REGNUM

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос курирует вопросы реформы и аудита госконцерна «Укроборонпром», а также привлечения к ответственности коррупционеров в секторе безопасности. Об 17 апреля в Киеве во время общения с представителями украинской общественности заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Назначена легендарная личность — полковник Сергей Юрьевич Кривонос, герой войны, герой АТО, который защищал Краматорский аэропорт, которому доверяет общество. Он имеет чрезвычайные полномочия по проведению проверки, привлечения к ответственности и реформированию «Укроборонпрома». С чего он начал… С аудита, с перезагрузки наблюдательного совета (ГК «Укроборонпром» — ред.) и обеспечения прозрачности там, где это может быть. Уверен в том, что это только начало процесса», — сказал Порошенко.

По его словам, аудитом «Укроборонпрома» займется одна из четырех мировых, наиболее известных кампаний. Порошенко считает, что обсуждать коррупцию в «Укроборонпроме» можно только после «проведения аудита, когда будут приговоры судов».

Порошенко подтвердил, что правоохранительные органы ведут расследование в отношении директоров заводов и фирм, которые входят в состав «Укроборонпрома», а также в отношении экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

«Было сказано: «Виновен, расследуйте, привлекайте». Три года в расследовании не было никакого прогресса… Реакция президента абсолютно четкая: первое — Гладковский срочно уволен. Не потому что доказана его вина, у нас по Конституции это происходит исключительно через суд, а потому что есть подозрение, что он может мешать следствию», — пояснил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Порошенко заявил, что все руководство государственного концерна «Укроборонпром» должно пройти проверку на полиграфе.

Напомним, 25 февраля 2019 года вышли первые две части расследования журналистского проекта «Наши деньги» о хищениях в оборонном секторе Украины. Журналисты утверждают, что участники группы через фирмы-«прокладки» перепродавали заводам «Укроборонпрома» контрабандные запчасти из РФ или детали, краденные на украинских военных складах. Ключевым звеном схемы была фирма «Оптимумспецдеталь», которой руководили друзья участника схемы бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — предприниматели Андрей Рогоза и Виталий Жуков.