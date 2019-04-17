Посольство РФ опровергло обвинения Литвы о безопасности посольства в Москве

Вильнюс, , 18:36 — REGNUM Посольство России в Литве сегодня, 17 апреля, опровергло заявление Литвы о том, что после якобы поступивших в посольство Литвы в Москве угроз и оповещении российской стороны РФ не предпринимает никаких действий, из-за чего в итоге в Литву даже был вызван посол Литвы в РФ (на самом деле из-за коррупционного скандала и подозрениях в торговле шенгенскими визами — прим. ИА REGNUM ).

«В связи с полученным 1 апреля 2019 года Министерством иностранных дел Российской Федерации обращением посольства Литовской Республики в Российской Федерации (…) в отношении поступившего на электронную почту дипломатического представительства письма с угрозами в адрес его сотрудников министерство незамедлительно информировало российские компетентные органы для принятия необходимых мер. 4 апреля 2019 года посольство в рабочем порядке было проинформировано об этом. Помимо этого, были даны соответствующие рекомендации, а также обозначена просьба — в случае рецидива поступления корреспонденции с угрозами безотлагательно сообщить о данном факте министерству. С учетом изложенного министерство ожидает конструктивного отношения литовской стороны к предпринимаемым российской стороной мерам по обеспечению безопасности посольства Литовской Республики в Российской Федерации и его сотрудников», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в Литве.

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Ранее МИД Литвы заявил о том, что после неправомерного решения литовского суда в деле о событиях 13 января 1991 года, посольство Литвы в Москве получило угрозы с требованием к литовским дипломатам и их семьям покинуть Россию в кратчайшие сроки. МИД Литвы якобы срочно повестил об этом российскую сторону, но не дождался никакой реакции. В результате чего России была передана повторная нота, а посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас отозван в Вильнюс. Правда, это заявление МИД Литвы совпало с коррупционным скандалом вокруг самого посольства Литвы в Москве, сотрудников которых подозревают в торговле шенгенскими визами. Президент Литвы Даля Грибаускайте уже заявила, что этот скандал «бросает тень» на всю дипломатическую службу Литвы. Сразу после начала скандала МИД Литвы и заявил об угрозах своим дипломатам и якобы бездействии российской стороны.

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