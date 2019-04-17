Таллин, , 18:33 — REGNUM

Большинство депутатов Рийгикогу (эстонский парламент) сегодня, 17 апреля, проголосовали за предоставления председателю Центристской партии Юри Ратасу права сформировать правительство. Как сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee. его поддержали 55 депутатов, против проголосовали 44.

Выступая сегодня с докладом об основах формирования правительства, председатель Центристской партии и кандидат на пост премьер-министра Юри Ратас, заявил, что новая коалиция будет бороться за уменьшение напряженности в эстонском обществе и, таким образом, постарается увеличить поддержку правительства среди населения.

«Мы все в своей политической деятельности можем и должны прилагать усилия для того, чтобы погасить страхи нашего народа и успокоить общество. Мы докажем, что мы выступаем за развитие Эстонии в целом и за благополучие каждого человека», — заявил Ратас.

В ранее обнародованном тексте коалиционного соглашения между партиями заявлялось, что иммиграционная политика останется под контролем Эстонии, перевода всего образования на эстонский язык не будет, внимание будет уделяться развитию транспортной сферы (особенно железных дорого), обустройству восточной границы и борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов, прошедших в Эстонии в начале марта, победившая Партия реформ выступила с предложением к Центристской партии начать переговоры по созданию коалиции, однако центристы отвергли это предложение и вступили в переговоры с EKRE и Isamaa.

Почти две недели назад в пятницу, 5 апреля, президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила председателю победившей Партии реформ сформировать правительство. Однако депутаты эстонского парламента не поддержали Кае Каллас и 15 апреля проголосовали против того, чтобы лидер Партии реформ сформировала правительство.

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В тоже время коалиционные переговоры между Центристской партией, Консервативная народная партия Эстонии («EKRE») и Isamaa («Отечество») завершились успехом. Уже 8 апреля соглашение о распределении министерских портфелей достигнуто.

Напомним, по результатам прошедших выборов 3 марта 2019 года в Рийгикогу (эстонский парламент) прошло пять партий. Победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия (33,66% голосов) — ей досталось 34 мандата из 101 возможных в парламенте. Второе место заняла Центристская партия (25,74% голосов), получившая 26 мандатов, третье — Консервативная народная партия Эстонии-EKRE (18,81%) — 19 мандатов, четвертое — партия «Отечество», которая получит 12 мандатов (11,88%), пятое — Социал-демократическая партия (9,9%) с 10 мандатами.

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