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Экс-президент Перу Алан Гарсия покончил с собой

Политика

Ранее суд постановил арестовать экс-главу государства по делу о коррупции

Экс-президент Перу Алан Гарсия покончил с собой
Agência Brasil
Алан Гарсия

Лима, 17 апреля 2019, 18:20 — REGNUM  Экс-президент Перу Алан Гарсия скончался в госпитале в Лиме после совершения попытки суицида, передаёт 17 апреля телеканал TeleSUR.

Как сообщается, экс-президент покончил с собой, когда сотрудники полиции прибыли к его дому в одном из районов Лимы с целью ареста по делу о коррупции. Врачам не удалось спасти Гарсию, спустя несколько часов он скончался.

Алан Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985—1990 и 2006−2011 годах. В 2018 году он стал фигурантом дела «Лава-Жату» — крупного расследования коррупционной деятельности бразильской строительной фирмы Odebrecht.

Экс-президент просил политического убежище в Уругвае, но получил отказ. Сегодня суд вынес решение о заключении Гарсии под стражу.

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