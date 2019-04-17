Почти 100 миллионов граждан ЕС не знают, за кого проголосуют на выборах

Рим, , 16:37 — REGNUM 97 миллионов граждан Евросоюза пока не знают, за кого будут голосовать на выборах в Европарламент, передает Il Messaggero в среду, 17 апреля, со ссылкой на данные социологического исследования Европейского совета по международным отношениям.

Опрос был проведен в 14 самых крупных странах-членах ЕС, граждане которых выберут 80% депутатов Европарламента.

43% опрошенных уверены, что пойдут на выборы. Противоположный ответ дали 57% респондентов. Но около двух третей граждан, которые собираются прийти на избирательные участки, пока не знают, за кого будут голосовать.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Позже депутаты нового созыва примут участие в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии.