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Почти 100 миллионов граждан ЕС не знают, за кого проголосуют на выборах

Политика

Лишь 43% опрошенных уверены, что пойдут на выборы

Рим, 17 апреля 2019, 16:37 — REGNUM  97 миллионов граждан Евросоюза пока не знают, за кого будут голосовать на выборах в Европарламент, передает Il Messaggero в среду, 17 апреля, со ссылкой на данные социологического исследования Европейского совета по международным отношениям.

Опрос был проведен в 14 самых крупных странах-членах ЕС, граждане которых выберут 80% депутатов Европарламента.

43% опрошенных уверены, что пойдут на выборы. Противоположный ответ дали 57% респондентов. Но около двух третей граждан, которые собираются прийти на избирательные участки, пока не знают, за кого будут голосовать.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Позже депутаты нового созыва примут участие в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии.

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Выборы в Европарламент-2019
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