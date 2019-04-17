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Бывший президент Судана помещен в тюрьму Хартума

Политика

Омар аль-Башир находился «под домашним арестом»

Хартум, 17 апреля 2019, 16:26 — REGNUM  Военные поместили свергнутого президента Судана Омара аль-Башира в тюрьму в Хартуме, 17 апреля передает агентство Associated Press.

По словам представителя военного совета, бывший президент Судана был переведен в тюрьму Копар поздним вечером 16 апреля. Ранее аль-Башир находился «под домашним арестом» в своей резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля, после нескольких месяцев уличных протестов в Судане, Омар аль-Башир был отстранен от власти военными африканской страны.

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