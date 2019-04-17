Порошенко: «Лобби не позволяет ввести налог на выведенный капитал»

Киев, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на мощное лобби иностранных компаний, среди которых есть и российские, которые якобы блокируют принятие закона о налоге на выведенный капитал. Соответствующее заявление Порошенко сделал 17 апреля во время общения с представителями украинской общественности.

«Есть мощное лобби, которое работает против меня. Это лобби не только российских, но и иностранных компаний, которые сейчас будут вынуждены платить налоги при выводе средств из Украины со своих высокоприбыльных инвестиций. Я же не хочу против них бороться. Я хочу сказать, что закон един для всех. И именно так должно быть», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в отношении Украины действуют двойные стандарты, которые он не смог убрать за пять лет президентства.

«Я не отступлю от налога на выведенный капитал, потому что я считаю, что в отношении моего государства действуют двойные стандарты. Я не могу этого допустить. Я не понимаю, почему от Италии до Эстонии, от Латвии до Грузии им можно, а Украине нельзя. Это чрезвычайно эффективный и мощный механизм, который обеспечивает стимулирование инвестиций в производственные фонды», — сказал Порошенко.

«Вторая позиция — значительное упрощение системы учета, а значит и вмешательство проверяющих и правоохранительных органов в деятельность бизнеса, не только малого, но всего. «Я зарплату заплатил, я налоги заплатил — до свиданья», — рассказал Порошенко.

Он считает, что правительство Украины должно реализовывать «стратегию не борьбы с бедностью, а преодоления бедности».

«Человек должен иметь возможность честно заработать в Украине. Мы должны поднять престиж и работы врача. Сегодня уже есть семейные врачи, у которых зарплата 15, 17 и 20 тыс. грн (до 750 долл.). Три года назад в это было невозможно поверить. Мы должны поднять зарплату учителю… Рост экономики должен отражаться на росте уровня жизни людей», — подытожил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 году в Раде зарегистрирован президентский законопроект №8557 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал». Налог будет введен вместо налога на прибыль.

«Этот законопроект не должен и не будет входить в противоречия с Международным валютным фондом, потому что вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены необходимые компенсаторы. Потому что мы должны нести ответственность, чтобы приоритетные расходы бюджета — на оборону, на социальную сферу — были гарантировано профинансированы. Мы должны четко подсчитать потери», — предложил Порошенко.

Напомним, 10 апреля комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №8557.

12 марта 2018 года на встрече с предпринимателями Порошенко заявил, что пока не будет подавать законопроект в Верховную раду.

Тогдашний заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив объяснил, что президент не внес в парламент этот законопроект из-за позиции Международного валютного фонда. Он отмечал, что фонд считает увеличение дефицита государственного бюджета неприемлемым и согласится на введение налога на выведенный капитал только тогда, когда будут найдены компенсаторы потерь.