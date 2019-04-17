Во Франции снизят налог для лиц, пожертвовавших на реконструкцию Нотр-Дама

Париж, , 16:18 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил 17 апреля в Париже «о специальной налоговой льготе» для физических лиц, которые внесли свой вклад в реконструкцию собора Нотр-Дам, пострадавшего от пожара, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что налоговая льгота в размере 75% будет предусмотрена законом для пожертвований со стороны физических лиц на сумму до 1000 евро, и 66% сверх этой суммы.

Для компаний налоговое положение останется без изменений. Согласно закону о меценатстве во Франции, физические лица, сделавшие пожертвование, могут рассчитывать на снижение налогов на 90%.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года во второй половине дня президент Франции Эммануэль Макрон возглавит совещание по реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля.

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