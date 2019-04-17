Новые главы регионов оказались гораздо ближе к людям, – политолог

Москва, , 15:54 — REGNUM Новых глав регионов России отличает близость к людям, открытость и сокращение дистанции между политиками и гражданами, — заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов 17 апреля. Презентация доклада Кузнецова опубликована на сайте ЭИСИ.

Кузнецов выделил несколько основных характеристик нового политического стиля врио глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре 2019 года. Это, прежде всего открытость, сокращение дистанции между политиком и гражданам.

Кроме того, новые главы ориентированы на решение конкретных задач, планы и отчетность для них существуют только применительно к результатам для граждан, а в поиски решений существующих проблем они вовлечены лично. При этом проводят жёсткую кадровую политику, формируют собственную команду единомышленников и обязательно контролируют результат.

Отмечается и тяга к новому, присущая новым главам: в своей работе они применяют новые технологии и современные управленческие подходы. Но и стремятся учиться самому, осваивать новое самим и развивать свою команду.

В своём докладе Глеб Кузнецов обратил внимание на «спонтанную известность» назначенных в регион врио губернаторов. Так, например, по данным соцопросов, о Бату Хасикове знают 85% жителей Калмыкии, о Романе Старовойте — 84% курян, свыше 70% жителей известен Сергей Морозов в Астраханской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Радий Хабиров в Башкирии и Игорь Артамонов в Липецкой области. Более 60% «рейтинга известности» — у Вадима Шумкова в Курганской области, Андрея Чибиса в Мурманской области и Александра Белова в Санкт-Петербурге.

Глава экспертного совета ЭИСИ отмечает также, что вокруг новых глав уже сложилась «позитивная общественная коммуникация». Так, например, свыше 50% жителей соответствующих регионов слышали преимущество позитивные отзывы о Радие Хабирове, Александре Осипове, Вадиме Шумкове и Романе Старовойте. В подавляющем большинстве регионов, где осенью пройдут выборы, позитивные отзывы о главе превалируют над негативными.

По мнению политолога, губернаторы новой волны «персонифицируют надежды населения на изменения и, как следствие, точно попадают в электоральный запрос, обладая собственным, а не «делегированным» рейтингом». Например, если деятельность прежнего губернатора Курской области Александра Михайлова по последним замерам одобряли только 19,1% жителей региона, то деятельность Романа Старовойта — 63%. Деятельность бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва одобряли 33% жителей, а нового главы Игоря Артамонова — уже 54%, деятельность экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова — 43%, а Радия Хабарова — 68%.

«При этом не имеет значения, является ли глава региона местным или «варягом», — уверен эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года ЭИСИ представил исследование «Обновление. Два года новой кадровой политики», в котором делает вывод о соответствии новых глав регионов запросам жителей.

Начиная с 2016 года (назначение врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова) масштабная ротация коснулась уже 45 регионов России: в 31 уже состоялись выборы, только в 11 свои должности сохранили прежние главы. В 14 регионах работают временно исполняющие обязанности губернаторов, назначенные президентом России. Выборы им предстоят в сентябре 2019 года. Их средний возраст составил 48 лет, что на 12−13 лет меньше среднего возраста предшественников. На 45 глав регионов приходится 75 дипломов, заметно увеличилось число глав, получивших образование за рубежом и прошедших программы MBA.

Президент России Владимир Путин в середине марта 2019 года назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пять регионов: в Челябинскую область — замминистра энергетики Алексея Текслера, в Республику Алтай — бывшего главу ГЛОНАСС Олега Хорохордина, в Мурманскую область — замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, в Калмыкию — бывший сенатор Бату Хасиков, в Оренбургскую область — председателя правления крупной частной энергокомпании «Т-Плюс» Дениса Паслера.