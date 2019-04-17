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Сын Рогозина досрочно ушёл с поста гендиректора «Илюшина»

Политика

Полномочия Алексея Рогозина истекают 19 апреля

Москва, 17 апреля 2019, 15:44 — REGNUM  Алексей Рогозин официально покинул пост генерального директора ПАО «Ил». Его полномочия в этой должности досрочно прекратил совет директоров предприятия. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте 17 апреля.

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Такое решение было принято единогласно на заседании накануне, 16 апреля. 19 апреля станет последним рабочим днём Рогозина в должности гендиректора.

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Ил» Рогозина Алексея Дмитриевича 19 апреля 2019 года», — говорится в решении совета директоров.

Новым главой «Ильюшина» был избран Юрий Грудинин. Ранее он возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алексей Рогозин покидает пост генерального директора авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, стало известно в начале апреля. Также Алексей Рогозин прекращает полномочия в должности вице-президента ОАК по транспортной авиации. Причиной ухода с поста назван его переход на другое место работы.

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