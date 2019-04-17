Названы предварительные итоги президентских выборов в Индонезии

Джакарта, , 15:47 — REGNUM Согласно результатам предварительного подсчета голосов, проведенного семью учреждениями в Индонезии через два часа после закрытия избирательных участков, действующий президент страны Джоко Видодо опережает своего оппонента Прабово Субианто примерно на 10%. Об этом сообщает Mata Mata Politik.

В центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что пара кандидатов Джоко Видодо и Маруф Амин набирают 56,7% голосов, в то время как вторая пара кандидатов Прабово Субианто и Сандиага Уно получают 43,3% голосов.

По данным другого учреждения в Индонезии, а именно Poltracking, за действующего президента Индонезии проголосовали 56,4% избирателей.

Исследовательские центры Saiful Mujani Research Centre, Indo Barometer et Indikator Politik Indonesia также отдают не менее 55% голосов Джоко Видодо и 44% — Прабово Субианто.

Издание отмечает, что предварительные оценки ещё будут меняться, а официальные результаты выборов в Индонезии объявят только к 22 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийский институт Lowy Institute объявил, что всеобщие выборы в Индонезии, которые стартовали 17 апреля 2019 года, станут одними из самых сложных в мире.

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