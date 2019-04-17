Британия намерена сохранить преемственность в отношениях с Казахстаном

Астана, , 15:41 — REGNUM Великобритания сохранит преемственность ключевых положений в торгово-экономических отношениях с Казахстаном после выхода из Евросоюза. Об этом заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Данкан на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщает 17 апреля издание BNews.

Британский дипломат отметил, что в Казахстане имеются все возможности для ведения бизнеса и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвестиций.

Глава правительства Казахстана в свою очередь подчеркнул, что между Казахстаном и Великобританией имеется большой потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2018 года бывший министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что Нур-Султан и Лондон имеют большой потенциал торгово-экономического сотрудничества и могут удвоить взаимный товарооборот.

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