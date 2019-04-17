Эрбиль, Ирак, 17 апреля 2019, 15:35 — REGNUM
Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что судьбу езидов должны решить сами езиды, сообщает 16 апреля Kurdistan.ru.
Заявление политика было сделано во время поздравления религиозной группы с их религиозным праздником, известным как Красная среда.
«Я поддерживаю желание моих езидских братьев и сестер самостоятельно определять свою судьбу и свое будущее», — отметил курдский лидер.
Напомним, езиды являются уникальной религиозной группой, исповедующей синкретические верования, основанные на элементах ислама, христианства и зороастризма.
17 апреля езиды отмечают наступление Нового года или Красной среды, в этот день в Иракском Курдистане объявлен выходной день.
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