Неверов призвал провести «инвентаризацию» сел и деревень

Москва, , 15:21 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести «инвентаризацию» существующих в России населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Приступая к реализации программы комплексного развития сельских территорий, необходимо провести «инвентаризацию» 133 тыс. населенных пунктов, находящихся в сельской местности, заявил Неверов.

«Нужно видеть реальное положение дел в этих населенных пунктах. Что там расположено: дом культуры, школа, детский сад, в каком состоянии, что с дорогами, какая там сегодня возможность трудоустройства. Это большая работа, которую необходимо проделать, выполнить на современном уровне, чтобы системно, не латая дыры, подойти к решению задачи», — сказал Неверов.

Отчет правительства перед Госдумой представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.