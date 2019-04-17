Среда, 17 Апреля 2019 года
15:22:29 МСК

Неверов призвал провести «инвентаризацию» сел и деревень

Политика

Реализация программы комплексного развития сельских территорий

Москва, 17 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил провести «инвентаризацию» существующих в России населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Приступая к реализации программы комплексного развития сельских территорий, необходимо провести «инвентаризацию» 133 тыс. населенных пунктов, находящихся в сельской местности, заявил Неверов.

«Нужно видеть реальное положение дел в этих населенных пунктах. Что там расположено: дом культуры, школа, детский сад, в каком состоянии, что с дорогами, какая там сегодня возможность трудоустройства. Это большая работа, которую необходимо проделать, выполнить на современном уровне, чтобы системно, не латая дыры, подойти к решению задачи», — сказал Неверов.

Отчет правительства перед Госдумой представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отчет правительства РФ перед Государственной думой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить