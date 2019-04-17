«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»

Астана, , 15:24 — REGNUM Российская сторона приступила к выполнению своих обязательств по строительству совместного с Казахстаном космического комплекса «Байтерек». Об этом заявил представитель государственной корпорации «Роскосмос» в республике Анатолий Красников, сообщает 17 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, корпорация приступила к производству ракеты «Союз 5», под которую и планируется построить ракетный комплекс «Байтерек».

Красников отметил, что при строительстве комплекса будут задействованы многие казахстанские предприятия и созданы новые рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили ход реализации космического проекта «Байтерек».

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