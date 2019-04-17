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«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»

Политика

При строительстве комплекса будут задействованы многие казахстанские предприятия

Астана, 17 апреля 2019, 15:24 — REGNUM  Российская сторона приступила к выполнению своих обязательств по строительству совместного с Казахстаном космического комплекса «Байтерек». Об этом заявил представитель государственной корпорации «Роскосмос» в республике Анатолий Красников, сообщает 17 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, корпорация приступила к производству ракеты «Союз 5», под которую и планируется построить ракетный комплекс «Байтерек».

Красников отметил, что при строительстве комплекса будут задействованы многие казахстанские предприятия и созданы новые рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили ход реализации космического проекта «Байтерек».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана отметил важность сотрудничества с Россией в космосе

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Космические полеты, аппараты и исследования
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