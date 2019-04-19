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Картографическая агрессия Японии: гражданам России показывают «их место»

Политика

Судя по всему, японское правительство не намерено откликаться на призыв министра Лаврова признать итоги войны, а без этого «мирный договор» невозможен

Картографическая агрессия Японии: гражданам России показывают «их место»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Южно-Сахалинск, 19 апреля 2019, 02:37 — REGNUM  Председатель сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв обратился в Государственную думу с сообщением об искажениях изображения суверенной территории РФ на географических картах японской корпорации «Мицуи». О том, почему это обращение заслуживает самого пристального внимания, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Дело в том, что японская компания «Мицуи» является участником шельфового нефтегазового проекта «Сахалин-2», и имеет представительство в Южно-Сахалинске, где ее сотрудники распространяют географические карты, на которых Крым принадлежит Украине, а Курилы — Японии. Сергей Пономарёв справедливо называет такую практику недружественными действиями. В распространении подобных карт замечен даже генконсул Японии в Южно-Сахалинске Акира Имамура.

МИД РФ выразил озабоченность по поводу искажения японцами представления о принадлежности российских территорий: по заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, картографическая агрессия — еще один шаг официального Токио, нацеленного на пропаганду своей известной позиции по вопросу мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина Россия должна потребовать от Японии прекратить «картографическую агрессию»

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