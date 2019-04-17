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Две погранзаставы и погранпост на юге Киргизии построили на деньги России

Политика

Всего же с момента вступления Киргизии в ЕАЭС возведено 11 подобных объектов

Две погранзаставы и погранпост на юге Киргизии построили на деньги России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киргизия

Бишкек, 17 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  В Джалал-Абадской области Киргизии состоялись церемонии открытия новых комплексов пограничных застав «Ак-Коргон» и «Кок-Серек» на киргизско-узбекской границе, а также пограничного поста «Вектор» на границе с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба посольства России сегодня, 17 апреля.

Участие в мероприятиях приняли руководители генштаба Вооруженных сил и пограничной службы Киргизии, а также представители оперативной пограничной группы ФСБ и генерального консульства России в городе Оше.

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Отмечается, что новые пограничные объектов построены и оснащены за счет финансов, предоставленных Россией в рамках межправительственного соглашения «Об оказании технического содействия в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу».

Всего же российской стороной возведено и сдано в эксплуатацию 11 комплексов зданий для пограничных подразделений на киргизско-китайском, киргизско-таджикистанском и киргизско-узбекском участках внешней границы ЕАЭС.

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