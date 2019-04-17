Главу НАБУ обвинили в получении взятки в размере $500 тыс

Киев, , 15:13 — REGNUM Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник получил взятку в размере $500 тыс., заявил бывший депутат Рады, экс-владелец компании «Энергосети» Дмитрий Крючков во время суда, сообщило 17 апреля издание Strana.ua.

«Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов за содействие в следствии», — рассказал он.

Крючков отметил, что дело о получении Сытником взятки открыто уже давно, о нём знает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Экс-депутат уверен, что дело против него открыто по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Крючков заявил, что к воровству бюджетных денег в сфере энергетики могут быть причастны ближайшие соратники Порошенко — Игорь Кононенко и Юрий Бугла.

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