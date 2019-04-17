Госдеп США похвалил президента Киргизии за успехи в сфере прав человека

Бишкек, , 15:08 — REGNUM Государственный департамент США в очередном своем докладе отметил значительные достижения правительства Киргизии и гражданского общества в сфере прав человека. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Бишкеке.

Чиновники американского внешнеполитического ведомства акцентировали внимание на таких успехах, как:

Улучшение медиа пространства при президенте Сооронбае Жээнбекове ;

; Предоставление относительно свободного доступа к интернету;

Заслугу властей в установке средств по мониторингу и недопущению пыток в будущем;

Действия властей в продолжающуюся поддержку свобод преподавания;

Уважение властями свободы мирных собраний и свободы выражения;

Проведение властями конкурентных выборов;

Участие женщин и меньшинств в политической жизни.

Комментируя доклад госдепартамента, посол США Дональд Лу поздравил киргизстанские власти с «самым позитивным докладом по правам человека за последние пять лет».

«В то время как Киргизия продолжает добиваться прогресса в уважении прав человека и продвижении демократических ценностей, ее международные партнеры обязуются оказывать постоянную поддержку», — подчеркнул дипломат.

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