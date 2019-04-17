Госдеп США похвалил президента Киргизии за успехи в сфере прав человека

Бишкек, 17 апреля 2019, 15:08 — REGNUM Государственный департамент США в очередном своем докладе отметил значительные достижения правительства Киргизии и гражданского общества в сфере прав человека. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Бишкеке.
Чиновники американского внешнеполитического ведомства акцентировали внимание на таких успехах, как:
- Улучшение медиа пространства при президенте Сооронбае Жээнбекове;
- Предоставление относительно свободного доступа к интернету;
- Заслугу властей в установке средств по мониторингу и недопущению пыток в будущем;
- Действия властей в продолжающуюся поддержку свобод преподавания;
- Уважение властями свободы мирных собраний и свободы выражения;
- Проведение властями конкурентных выборов;
- Участие женщин и меньшинств в политической жизни.
Комментируя доклад госдепартамента, посол США Дональд Лу поздравил киргизстанские власти с «самым позитивным докладом по правам человека за последние пять лет».
«В то время как Киргизия продолжает добиваться прогресса в уважении прав человека и продвижении демократических ценностей, ее международные партнеры обязуются оказывать постоянную поддержку», — подчеркнул дипломат.
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