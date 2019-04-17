Германия и Киргизия подписали договора и меморандумы на €1 млрд

Бишкек, , 15:05 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита в Германию провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Ангела Меркель рассказала Сооронбаю Жээнбекову о том, что Германия и Евросоюз уважают тот путь развития, по которому идет Киргизия, и готовы оказать республике помощь в развитии экономики.

«Я информирована о вашей просьбе по поддержке кооперативов в аграрном секторе. Мы можем сотрудничать в этой сфере, оказывать консультации по линии фитосанитарии, обеспечения продовольственной безопасности, качества продукции сельского хозяйства и по направлению зеленых технологий», — сказала она.

Читайте также: Президент Киргизии предложил Германии создать совместные ветлаборатории

В свою очередь киргизстанский лидер заявил о том, что одной из главных задач его визита в Германию является активизация двусторонних торгово-экономических взаимоотношений и привлечение немецких инвестиций в Киргизию.

«Одним из практических шагов могло бы стать создание представительства германской экономики в Киргизии и делового совета по стратегическому сотрудничеству. Считаю целесообразным преобразовать киргизско-германскую рабочую группу по торговле и инвестициям в полноценную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству», — подчеркнул он.

После встречи с федеральным канцлером, президент Жээнбеков провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ее итогах, а также о том, что ранее провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, пишет пресс-служба главы государства.

«Мы провели киргизско-германский бизнес-форум с участием представителей бизнес-кругов двух стран. Установлены контакты, направленные на активизацию экономических отношений. Подписано более 10 документов между правительствами и ведомствами двух стран. Ряд договоров и меморандумов между нашими бизнесменами. Общая сумма составляет более 1 млрд (свыше 64,2 млрд рублей)», — подытожил президент Киргизии.

Читайте также: За 2018 год в Киргизию поступило почти $570 млн иностранных инвестиций