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Глава МИД Таджикистана и спецпредставитель ЕС обсудили развитие отношений

Политика

Встреча состоялась в Бухаресте в рамках конференции высокого уровня «Связь для устойчивого развития»

Будапешт, 17 апреля 2019, 15:06 — REGNUM  Укрепление и расширение сотрудничества между Евросоюзом и Таджикистаном обсудили министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин и спецпредставитель ЕС в Туркестане Петер Буариан, сообщили в департаменте информации МИД республики.

Встреча состоялась в Бухаресте в рамках конференции высокого уровня «Связь для устойчивого развития». Во время переговоров стороны обсудили новую стратегию ЕС в Туркестане, принять которую планируется в июне 2019 года.

Мухриддин также встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН в Туркестане, главой регионального центра по превентивной дипломатии ООН в Туркестане Натальей Герман.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта глава комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода заявил, что республика планирует присоединиться к генеральной системе преференций Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан планирует присоединиться к системе преференций Евросоюза

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Внешняя политика Таджикистана
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