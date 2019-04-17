Киев, , 15:03 — REGNUM

Украина выходит из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках СНГ. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Отмечается, что сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

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Такое решение было принято властями страны на основании выводов, сделанных в минэкономразвития. В ведомстве считают, что «соглашение не имеет практической реализации на Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы».

«На Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты», — говорится в сообщении.

Глава министерства, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив добавил, что страна в дальнейшем будет проводить стандартизацию вооружения и военной техники согласно стратегическому курсу в НАТО, который закреплён в конституции.

О прекращении для Украины действия соглашения и протокола министерство иностранных дел Украины сообщит в исполнительный комитет Содружества Независимых Государств в установленном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года правительство Украины приняло решение о выходе ещё из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) — «О межгосударственном обмене экономической информацией» от 26 июня 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» от 24 сентября 1993 года, «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 1992 года.

Как пояснили в украинском ведомстве, указанные соглашения были «несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом».

Напомним, последние месяцы Киев разорвал два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией. Кроме того, планируется расторгнуть ещё около 50 двусторонних сделок.

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