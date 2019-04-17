Премьер-министр Непала: главный приоритет — создание рабочих мест

Катманду, , 19:44 — REGNUM 16 апреля премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли открыл новый ирригационный туннель в стране. На специально созванной пресс-конференции он также поделился с журналистами приоритетными задачами его правительства. По его словам, ключевым аспектом его деятельности является создание рабочих мест.

В этой связи, политик обратился к властям штатов и местным органам власти, призвав их ввести новую правительственную программу в этой сфере, которая призвана ускорить экономический рост страны.

По информации непальского новостного агентства «The Himalayan Times», в качестве инфраструктурного проекта, который будет способствовать созданию множества рабочих мест, премьер-министр привел в пример именно строительство этого туннеля. Данный проект был построен при участии Непала и китайской строительной компании.

Сообщается, что техники и рабочие из Китая и Непала работали в две смены, чтобы завершить строительство проекта раньше положенного срока. В итоге, строительство туннеля было завершено за год до срока сдачи проекта. Стоимость масштабного правительственного проекта, включающего строительство туннеля, плотины, электростанции с целью создания новых рабочих мест для местных жителей, оценивается в 33 миллиарда рупий (примерно 30,4 миллиарда рублей).