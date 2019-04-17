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Индия и Пакистан провели техническое совещание по Картарпускому коридору

Политика

Представители Индии и Пакистана встретились в Картарпуре для бсуждения вопросов технического характера

Нью-Дели, 17 апреля 2019, 19:39 — REGNUM  В Картарпуре официальные представители Индии и Пакистана провели техническое совещание с целью обсуждения вопросов открытия трансграничного коридора для сикхских паломников.

Представители стран обсудили установление забора вдоль границ коридора, а также проектирование дорог в этой местности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», открытие данного коридора определенное время оставалось под вопросом из-за возникшей напряженности в отношениях между двумя южноазиатскими странами.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.

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Зарубежная хроника
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