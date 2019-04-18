Токио продлил санкции против Пхеньяна после провала денуклеаризации

Токио, , 06:15 — REGNUM Японское правительство решило продлить санкции против Северной Кореи еще на 2 года. Почему в Токио могут даже радоваться провалу Ханойского саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Несмотря на то, что Трампа пытался убедить весь мир в согласии всех участников переговоров вокруг Северной Кореи на разоружение по американскому сценарию, Ханойский саммит показал, что это были всего лишь благопожелания. Трамп выдвинул требование передать созданные Северной Кореей ракеты и боеголовки в США, выставив это как первое условие, после выполнения которого можно будет говорить о дальнейшем. Возмущенный Кем Чен Ын после такого захода просто встал и покинул переговоры, а Трамп попал в неловкое положение, выставив себя самонадеянным хвастуном, который заранее объявил о крупном историческом значении Ханойского рандеву.

Произошедшее показало четкое понимание Ким Чен Ыном невозможности одностороннего разоружения в условиях угроз, уже звучавших со стороны США и Японии, которые заявляли о возможностях вторжения в КНДР и физического уничтожения ее лидера. Тем не менее в Японии к тому, что произошло на переговорах в Ханое, некоторые отнеслись позитивно, ведь разгон, взятый американским президентом в сторону «умиротворения» КНДР, мог повредить продвижению претензий, которые сама Япония выдвигает по отношению к Северной Корее. К сожалению, теперь у Токио появился дополнительный шанс убедить Штаты в необходимости следования силовой стратегии по отношению к Северной Корее.

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