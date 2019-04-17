Нью-Дели, , 23:47 — REGNUM

Французская газета Le Monde провела собственное расследовании дела о закупке Индией истребителей Рафаль. Оно показало, что французские местные органы власти предоставили телекоммуникационной компании «Reliance Atlantic Flag France», принадлежащей индийскому бизнесмену Анилу Амбани, налоговую льготу размером 143,7 миллиона евро.

Истребитель «Рафаль» (cc) Ronnie Macdonald

Стоит отметить, что этот бизнесмен является одним из главных фигурантов дела о крупном хищении государственных средств в ходе сделки по истребителям.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данные меры были осуществлены сразу же после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах его правительства закупить 36 французских Рафалей.

Сообщается, что компания индийского бизнесмена была признана виновной в неуплате налогов. В период с 2007 по 2010 год общая сумма задолженности составила 60 миллионов евро. К 2015 году, согласно данным газеты, долг составил 151 миллион евро, однако, после новости о закупке Индией французских истребителей, местные налоговые службы признали обязательными для выплаты всего лишь 7,3 миллиона евро.

Представители компании опровергли какую-либо связь с делом по закупке истребителей. Министерство обороны Франции назвало данное расследование «злонамеренной попыткой дезинформировать население страны».