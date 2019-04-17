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Социологи объяснили странный рост рейтинга Порошенко

Политика

Неточный рейтинг озвучили на телевидении и в социальных сетях

Социологи объяснили странный рост рейтинга Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 17 апреля 2019, 14:39 — REGNUM  Рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко в районе 40% был получен в результате телефонного опроса, заявил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушицкий 17 апреля в комментарии телеканалу «Громадське».

По его словам, институт не публиковал результаты опроса, поскольку они оказались менее точными, чем опрос путём прямого интервью.

«Телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5−6%», — отметил замдиректора КМИС.

Напомним, информация о высоком рейтинге Порошенко появилась на его странице в социальной сети Twitter, а также была озвучена в эфире телеканала 112.ua.

Ранее КМИС опубликовал результаты опроса, проведённого путём интервьюирования избирателей. Выяснилось, что Порошенко проигрывает кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в 2,8 раза. Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, которые будут участвовать в выборах и определились со своим кандидатом.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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