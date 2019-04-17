Африканский банк развития увеличит капитал до $269 млрд для выдачи кредитов

Додома, , 19:19 — REGNUM Африканский банк развития принял решение увеличить размер капитала, для того чтобы иметь больше возможностей по предоставлению кредитов странам-членам. Кредиты пойдут на ускорение развития экономики и общества.

По информации новостного издания ZanzibarLeo, после завершения седьмой встречи министров финансов из 54 стран-членов Африканского банка развития, прошедшей в столице США городе Вашингтон, министр финансов и планирования Танзании Филипп Мпанго сообщил, что банк сделал очень многое для Танзании, поэтому страна поддерживает выдвинутое решение.

По его словам, банк представил Танзании миллионы долларов на реализацию различных проектов развития, в том числе касающихся строительства дорожной, сельскохозяйственной, энергетической и водной инфраструктуры.

Как сообщается, Африканский банк развития планирует увеличить капитал с 94,76 до 268,6 млрд долларов США, для того чтобы ускорить преобразования в экономической и общественной сферах в странах-членах, в особенности содействовать развитию проектов строительства железных дорог, воздушного транспорта, портов, ИКТ-инфраструктуры, а также проектов по производству и распределению энергии.

Решение об увеличении капитала было выдвинуто в связи с увеличившейся потребностью стран-членов в кредитах.