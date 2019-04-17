Оппозиция в Танзании потребовала отставки спикера парламента

Додома, , 19:30 — REGNUM Оппозиционные политические партии в Танзании потребовали отставки спикера парламента страны Джоба Ндугаи, поскольку тот обязал контролера и генерального аудитора Танзании Мусу Ассада извиниться перед президентом Джоном Магуфули, либо уйти со своего поста.

С этим требованием обратились следующие партии: «Демократическая партия развития» (Chadema), «Объединенная народно-демократическая партия», «Демократическая партия», партия «Национальное объединение за строительство и реформы» (NCCR-Mageuzi), партия «Национальная лига за демократию» и «Общественная партия» (CCK).

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», Фахми Довутва, председатель «Объединенной народно-демократической партии», заявил, что спикер парламента пытается начать конфликт между парламентом и президентом страны.

«Сегодня он потребовал уйти с поста контролера и генерального аудитора, завтра он потребует этого от генерального инспектора полиции или начальника штаба вооруженных сил. Это лишь свидетельство того, что спикер не справляется со своими обязанностями и лучше ему самому уйти в отставку», — подчеркнул Довутва.

В свою очередь, председатель «Демократической партии развития» Фриман Мбове отметил, что спикер выразил лишь свою личную позицию, но его мнение не выражает позицию всего парламента.