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Правительство Литвы утвердило законы для выхода из БРЭЛЛ

Политика

Их в срочном порядке просят утвердить в парламенте

Вильнюс, 17 апреля 2019, 14:25 — REGNUM  

Правительство Литвы сегодня, 17 апреля, утвердило поправки к законам, которые регламентируют синхронизацию электроэнергетической системы Литвы с сетями ЕС, утверждённые поправки в срочном порядке переданы в парламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, прошлая редакция правовых актов от 2012 года не соответствовала новым целям покинуть БРЭЛЛ (единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) до 2025 года (включительно). Он выразил надежду, что парламент быстро утвердит обновлённые законопроекты ещё во время текущей весенней сессии. В целом процессу выхода из БРЭЛЛ и синхронизации с сетями ЕС присвоен статус «особой важности».

Напомним, Прибалтика до 2025 года, ради энергетической независимости от России, планирует выйти из общей постсоветской системы БРЭЛЛ и влиться в европейские континентальные сети. При этом в Литве публично стараются не рассуждать о том, как это повлияет на цены для конечных потребителей. Литва сегодня способна генерировать только 15−20% от необходимой ей электроэнергии. Значительная часть электричества, которое дешевле скандинавского, закупается из Белоруссии и Калининградской области РФ.

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