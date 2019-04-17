Страны Восточной Африки договорились о снятии торговых барьеров

Додома, , 21:23 — REGNUM Восточноафриканский Деловой Совет подписал с компанией «ТрейдМарк Ист Африка» договор о реализации в этом году проекта по снятию торговых барьеров для предпринимателей стран-членов Восточноафриканского сообщества сроком на пять лет.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», исполнительный директор делового совета Питер Матуки сообщил, что при сотрудничестве правительств стран ВАС будут рассмотрены способы снятия торговых барьеров и усовершенствования таможенных служб.

По его словам, уровень торгового оборота между странами ВАС не достигает и 20%, в то время как в Сообществе развития юга Африки уровень внутрирегиональной торговли составляет 58%, а в Европейском Союзе — 68%.

«Цель данного проекта — найти способы поднятия уровня торговли между странами ВАС. Важность увеличения внутрирегиональной торговли была подчеркнута и во время конференции глав стран ВАС, проходившей недавно», — отметил Матуки.

Кроме того, как считает Матуки, решение «ТрейдМарк Ист Африка» заключить сотрудничество с Восточноафриканским Деловым Советом демонстрирует намерение компании содействовать целям ВАС по максимизации пользы экономической интеграции для граждан стран-членов организации посредством увеличения товарооборота между государствами.

Как отметил Матуки, между странами ВАС уже было снято 47 торговых ограничений, однако еще 17 до сих пор продолжают действовать, что сильно снижает эффективность торговли.